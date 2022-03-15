Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
58 минут назад

«Лучше побыть неделю первой ракеткой мира, чем вообще не стать ей» — Даниил Медведев

Матч ТВМатч ТВиещё 5

Российский теннисист Даниил Медведев в беседе с пресс-службой АТР заявил, что постарается вернуть себе звание первой ракетки мира, которое он потеряет из-за поражения от француза Гаэля Монфиса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира
Фото: ReutersReuters

— Лучше побыть неделю первой ракеткой мира, чем вообще не стать ей. Знаю, что потеряю это место, но впереди турнир в Майами, где я могу его вернуть. Как правило, в Майами я чувствую себя чуть лучше в плане тенниса, так что постараюсь хорошо там сыграть, — заявил россиянин.

На первую строчку в обновленном рейтинге вернется серб Новак Джокович, у которого 8465 очков. В активе Медведева будет 8410 очков.

Теннисист Медведев убрал флаг РФ из профиля в Instagram

26-летний Медведев впервые в карьере возглавил рейтинг ATP в конце февраля.

Теннис,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители