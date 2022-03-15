Медведев отреагировал на потерю звания первой ракетки мира

— Лучше побыть неделю первой ракеткой мира, чем вообще не стать ей. Знаю, что потеряю это место, но впереди турнир в Майами, где я могу его вернуть. Как правило, в Майами я чувствую себя чуть лучше в плане тенниса, так что постараюсь хорошо там сыграть, — заявил россиянин.