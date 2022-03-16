Кудерметова вышла в 1/4 теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла чешскую спортсменку Маркету Вондроушову в матче четвертого круга турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе (7:6, 6:7, 7:5) и пробилась в четвертьфинал турнира.

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На турнире в Индиан-Уэллсе (США) россиянка посеяна под 21-м номером, чешка Вондроушова выступала под 30-м номером посева. Матч продолжался 2 часа 56 минут, российская спортсменка выполнила 8 подач на вылет.

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Кудерметова сыграет с испанкой Паулой Бадосой (5), которая в четвертом круге победила канадку Лейлу Фернандес (18).

Общий призовой фонд турнира составляет $8,58 млн.

Кудерметова занимает 24-е место в рейтинге WTA. На данный момент высоким достижением спортсменки является выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии и Франции на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.