Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
53 минуты назад

Артист балета Барышников заявил, что Медведев должен быть допущен до участия в Уимблдоне

Газета.RuГазета.Ru

Российский артист балета Михаил Барышников заявил, что теннисист Даниил Медведев должен быть допущен до выступления на Уимблдоне, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Уимблдон: артист балета Барышников вступился за Медведева
Фото: ReutersReuters

"Неправильно возлагать тяжесть политических решений страны на плечи спортсменов и артистов, у которых могут быть уязвимые члены семьи в их родной стране. Для таких людей нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне", — приводит слова артиста The Guardian.

Напомним, ранее Медведев согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе. В середине марта министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что правительство обсуждает отстранение Медведева с организаторами турнира. Министр отметил, что никто не сможет сыграть на турнире под флагом России. Но этого может быть недостаточно. По словам Хаддлстона, к теннисистам могут быть предъявлены дополнительные требования. Возможно, от российских спортсменов потребуют гарантий, что они не поддерживают военную спецоперацию России в Украине.

Ранее сообщалось, что Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира.

Последние новости
Теннис,Даниил Медведев,Михаил Барышников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители