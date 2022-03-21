Уимблдон: артист балета Барышников вступился за Медведева

Российский артист балета Михаил Барышников заявил, что теннисист Даниил Медведев должен быть допущен до выступления на Уимблдоне, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

"Неправильно возлагать тяжесть политических решений страны на плечи спортсменов и артистов, у которых могут быть уязвимые члены семьи в их родной стране. Для таких людей нейтралитет является мощным заявлением. И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен играть на Уимблдоне", — приводит слова артиста The Guardian.

Напомним, ранее Медведев согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе. В середине марта министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что правительство обсуждает отстранение Медведева с организаторами турнира. Министр отметил, что никто не сможет сыграть на турнире под флагом России. Но этого может быть недостаточно. По словам Хаддлстона, к теннисистам могут быть предъявлены дополнительные требования. Возможно, от российских спортсменов потребуют гарантий, что они не поддерживают военную спецоперацию России в Украине.