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46 минут назад

Звонарева прошла в третий круг теннисного турнира в Майами

ТАССТАССиещё 1

Россиянка Вера Звонарева обыграла словенку Тамару Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Звонарева прошла в третий круг теннисного турнира в Майами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. В третьем круге Звонарева сыграет против 11-й ракетки мира американки Даниэль Роуз Коллинс. Звонарева попала в основную сетку турнира, победив в квалификации.

Звонаревой 37 лет, она занимает 117-е место в рейтинге WTA, теннисистка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Звонаревой на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде.

Зиданжек 24 года, она располагается на 25-й строчке мирового рейтинга. На счету теннисистки один титул под эгидой WTA. Лучшим результатом словенки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Турнир в Майами относится к категории WTA 1 000 и завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет более $8,3 млн. Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры.

Теннис,Эшли Барти,Вера Звонарева,
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