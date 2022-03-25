Вернет ли Медведев статус первой ракетки мира?

Российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл в Индиан-Уэллсе и упустил лидерство в мировом рейтинге ATP. Сможет ли спортсмен вернуть себе звание первой ракетки мира, разбирался «Рамблер».

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Как Медведев потерял звание первой ракетки мира?

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28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга, потеснив серба Новака Джоковича (8465 баллов). На третьей строчке оказался немецкий теннисист Александр Зверев — 7515 баллов.

Однако в марте после сенсационного проигрыша уже в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису россиянин лишился почетного звания. Француз смог обыграть российского теннисиста за 2 часа 7 минут со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Весь свой гнев за неудачу на корте Даниил Медведев выместил на ракетке, отмечает «Чемпионат».

Можно ли вернуть лидерство?

Однако Медведева может снова вернуться на первую строчку рейтинга, если выйдет в полуфинал Открытого чемпионата Майами. Об этом говорится на сайте ATP Tour.

При этом в интервью, размещенном Ассоциацией теннисистов-профессионалов, россиянин подчеркнул, что не ставит себе цель, во что бы то ни стала вернуть почетное звание.

«Это не то, что постоянно крутится у меня в голове. Я не собираюсь ложиться спать и говорить: «Как я мог потерять это звание, и как я смогу его вернуть?» - заметил Медведев.

Он напомнил, что знает математику и читал прогнозы, но не считает, что победа у него в кармане.

«Это примерно то же самое, что и в Индиан-Уэллсе», - заметил россиянин.

Джокович в настоящее время имеет преимущество перед Медведевым в 55 очков. При этом 4 апреля у серба будут списаны баллы за турнир в Майами 2019 года (45), а у россиянина - за Майами 2021 года (180), что увеличит преимущество Новака до 190 очков. Но Джокович не участвует в соревнованиях в Майами, поэтому судьба первой строчки рейтинга сейчас полностью в руках Медведева, отмечает InoProSport.

Что может помешать?

После начала российской спецоперации на Украине спортсмены из России были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Однако 1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе. После этого Даниил Медведев, а затем и Карен Хачанов убрали эмодзи с российским флагом из соцсетей.

При этом появилась информация о том, что на Уимблдон не пустят российских теннисистов, поддерживающих политику президента страны Владимира Путина.

Даниил Медведев уклонился от ответа на вопрос журналистов, готов ли он выступить с критикой в адрес российских властей, если от этого будет зависеть его поездка на турнир, пишет «Чемпионат».

«Нужно посмотреть, что случится дальше», - заявил россиянин.