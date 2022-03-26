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2 часа назад

Хачанов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами

ТАССТАСС

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Томми Полу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

Хачанов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами
Фото: ReutersReuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу американца. Хачанов был посеян на турнире под 23-м номером. В следующем круге Пол сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем (11-й номер посева) и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Хачанову 25 лет, он занимает 25-е место в рейтинге ATP. Россиянин является победителем четырех турниров под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции и Уимблдона. В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в Токио в одиночном разряде.

Пол занимает 37-е место в мировом рейтинге, на его счету одна победа на турнирах ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Турнир в Майами относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более $8,3 млн. В 2021 году победителем стал поляк Хуберт Хуркач.

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