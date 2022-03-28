Медведев вышел в 1/8 финала "Мастерса" в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанским спортсменом Педро Мартинесом-Портеро и вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Фото: Wilfredo Lee/AP Wilfredo Lee/AP

Встреча завершилась со счетом 3:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Россиянин 14 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Испанец не совершил ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из трех.

В матче 1/8 финала Медведев встретится с победителем пары Дженсон Бруксби (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

В настоящее время Медведев располагается на втором месте в рейтинге ATP, уступая сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Ранее Медведев прокомментировал свою победу над шотландцем Энди Марреем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.