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1 час назад

Российский теннисист Медведев  вышел в 1/8 финала "Мастерса" в Майами

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанским спортсменом Педро Мартинесом-Портеро и вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Медведев вышел в 1/8 финала "Мастерса" в Майами
Фото: Wilfredo Lee/APWilfredo Lee/AP

Встреча завершилась со счетом 3:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Россиянин 14 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. Испанец не совершил ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из трех.

В матче 1/8 финала Медведев встретится с победителем пары Дженсон Бруксби (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания).

В настоящее время Медведев располагается на втором месте в рейтинге ATP, уступая сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Ранее Медведев прокомментировал свою победу над шотландцем Энди Марреем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

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