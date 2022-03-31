Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
26 минут назад

Великобритания требует от теннисиста Медведева письменно отказаться от поддержки Путина

Алиса Селезнёва

Российские и белорусские теннисисты, в том числе и вторая ракетка мира Даниил Медведев, будут допущены до участия в Уимблдоне, если письменно дистанцируются от президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона пишет The Sun.

Британия озвучила условие участия Медведева в Уимблдоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, властям Великобритании необходимы письменные гарантии того, что теннисисты не поддерживают главу России и не получают со своей родины никаких финансовых переводов.

«Если россияне и белорусы хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, им придется быть действительно независимыми и нейтральными. Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никаких средств от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут высказываться в поддержку Владимира Путина, России или Белоруссии», - приводит слова Найджела Хаддлстона The Sun.

При этом политик подчеркнул, что такие гарантии должны быть получены заблаговременно до начала турнира, который должен пройти в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира, потеснив серба Новака Джоковича. Однако в марте после сенсационного проигрыша уже в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису россиянин лишился этого почетного звания.

«Это издевательство над девочкой»

После начала российской спецоперации на Украине спортсмены из России были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Однако 1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе. После этого Даниил Медведев, а затем и Карен Хачанов убрали эмодзи с российским флагом из соцсетей.

Теннис,Гаэль Монфис,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Новак Джокович,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители