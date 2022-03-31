Британия озвучила условие участия Медведева в Уимблдоне

Российские и белорусские теннисисты, в том числе и вторая ракетка мира Даниил Медведев, будут допущены до участия в Уимблдоне, если письменно дистанцируются от президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона пишет The Sun.
По данным издания, властям Великобритании необходимы письменные гарантии того, что теннисисты не поддерживают главу России и не получают со своей родины никаких финансовых переводов.
«Если россияне и белорусы хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, им придется быть действительно независимыми и нейтральными. Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никаких средств от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут высказываться в поддержку Владимира Путина, России или Белоруссии», - приводит слова Найджела Хаддлстона The Sun.
При этом политик подчеркнул, что такие гарантии должны быть получены заблаговременно до начала турнира, который должен пройти в Великобритании с 27 июня по 10 июля.
28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира, потеснив серба Новака Джоковича. Однако в марте после сенсационного проигрыша уже в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису россиянин лишился этого почетного звания.
После начала российской спецоперации на Украине спортсмены из России были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Однако 1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация приняли решение разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе. После этого Даниил Медведев, а затем и Карен Хачанов убрали эмодзи с российским флагом из соцсетей.