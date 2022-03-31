Британия озвучила условие участия Медведева в Уимблдоне

Российские и белорусские теннисисты, в том числе и вторая ракетка мира Даниил Медведев, будут допущены до участия в Уимблдоне, если письменно дистанцируются от президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона пишет The Sun.

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По данным издания, властям Великобритании необходимы письменные гарантии того, что теннисисты не поддерживают главу России и не получают со своей родины никаких финансовых переводов.

«Если россияне и белорусы хотят участвовать в соревнованиях на территории Великобритании, им придется быть действительно независимыми и нейтральными. Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никаких средств от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут высказываться в поддержку Владимира Путина, России или Белоруссии», - приводит слова Найджела Хаддлстона The Sun.

При этом политик подчеркнул, что такие гарантии должны быть получены заблаговременно до начала турнира, который должен пройти в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

28 февраля Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира, потеснив серба Новака Джоковича. Однако в марте после сенсационного проигрыша уже в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису россиянин лишился этого почетного звания.