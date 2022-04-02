Посол РФ обвинил англичан в шантаже российских теннисистов

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля, шантажируют российских спортсменов, угрожая им недопуском к турниру, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.
По его словам, от российских теннисистов требуют осуждения российской военной спецоперации на Украине и «заявлений об отречении».
Дипломат читает, что дискриминация россиян по национальному признаку недопустима. Он указал на попытки Лондона запретить все, что связано с Россией в гуманитарной, культурной, спортивной сферах.
«Это хамские, грубые заявления», — заявил Келина, обвинив Лондон в проявлениях «бытовой русофобии».
Ранее издание The Sun написало, что российским и белорусским спортсменам, планирующим участие в турнире, будет предложено подписать декларации об отсутствии связей с президентом РФ Владимиром Путиным, Россией или Белоруссией, об отсутствии финансирования из этих стран, а также обязательство в том, что спортсмены не будут высказываться в поддержку Путина, России или Белоруссии.