Посол РФ обвинил англичан в шантаже российских теннисистов

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля, шантажируют российских спортсменов, угрожая им недопуском к турниру, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.

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По его словам, от российских теннисистов требуют осуждения российской военной спецоперации на Украине и «заявлений об отречении».

Дипломат читает, что дискриминация россиян по национальному признаку недопустима. Он указал на попытки Лондона запретить все, что связано с Россией в гуманитарной, культурной, спортивной сферах.

«Это хамские, грубые заявления», — заявил Келина, обвинив Лондон в проявлениях «бытовой русофобии».