Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

«Хамские заявления»: Посол РФ обвинил англичан в шантаже российских теннисистов

Елена Прошина

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира, который пройдет с 27 июня по 10 июля, шантажируют российских спортсменов, угрожая им недопуском к турниру, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.

Посол РФ обвинил англичан в шантаже российских теннисистов
Фото: EPAEPA

По его словам, от российских теннисистов требуют осуждения российской военной спецоперации на Украине и «заявлений об отречении».

Дипломат читает, что дискриминация россиян по национальному признаку недопустима. Он указал на попытки Лондона запретить все, что связано с Россией в гуманитарной, культурной, спортивной сферах.

«Это хамские, грубые заявления», — заявил Келина, обвинив Лондон в проявлениях «бытовой русофобии».

Ранее издание The Sun написало, что российским и белорусским спортсменам, планирующим участие в турнире, будет предложено подписать декларации об отсутствии связей с президентом РФ Владимиром Путиным, Россией или Белоруссией, об отсутствии финансирования из этих стран, а также обязательство в том, что спортсмены не будут высказываться в поддержку Путина, России или Белоруссии.

Теннис,Андрей Келин,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители