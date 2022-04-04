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1 час назад

Звонарева стала победительницей в парном разряде турнира в Майами

Газета.Ru

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд в финальном матче парного турнира "Мастерс" в Майами в двух сетах переиграли другую отечественную спортсменку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизу Мертенс 7:6, 7:5.

Звонарева стала победительницей в парном разряде турнира в Майами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч продолжался 1 час и 53 минуты. Кудерметова и Мертенс выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. Для Звонаревой этот титул стал уже 12-м в карьере в парных турнирах. В женском одиночном турнире победу праздновала Ига Свентек. В решающем матче она обыграла экс-первую ракетку мира японку Наоми Осаку 6:4, 6:0.

У мужчин победу одержал 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он оказался сильнее норвежца Каспера Рууда 7:5, 6:4. Российский теннисист Даниил Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче. Позже стало известно, что россиянин пропустит 1–2 месяца из-за операции по удалению грыжи.

Ранее Шамиль Тарпищев оценил сроки возвращения Медведева на корт. В рейтинге лучших теннисистов планеты лидирует серб Новак Джокович, вторым идет Даниил Медведев. У женщин список лучших возглавляет Эшли Барти (Австралия).

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