Звонарева стала победительницей в парном разряде турнира в Майами

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд в финальном матче парного турнира "Мастерс" в Майами в двух сетах переиграли другую отечественную спортсменку Веронику Кудерметову и бельгийку Элизу Мертенс 7:6, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 53 минуты. Кудерметова и Мертенс выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. Для Звонаревой этот титул стал уже 12-м в карьере в парных турнирах. В женском одиночном турнире победу праздновала Ига Свентек. В решающем матче она обыграла экс-первую ракетку мира японку Наоми Осаку 6:4, 6:0.