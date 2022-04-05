Медведева могут отстранить от Уимблдона

«Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков, например, если они были признаны виновными в договорных матчах или употреблении допинга, но вы должны в состоянии продемонстрировать, что эти действия разумны. В этом случае, если бы организаторы Туров предприняли решительные действия, российские игроки могли бы утверждать, что им мешают зарабатывать на жизнь не по их вине", — заявил представитель AELTC.