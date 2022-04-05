Медведева могут отстранить от Уимблдона

Организатор Уимблдона, всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), может отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире без указаний со стороны министерства спорта Великобритании. Как сообщает ТАСС, частные клубы имеют право решать, кого допускать до участия, и при этом не попадают под действие законов о дискриминации, распространяющиеся на организаторов мировых турниров.
Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не исключил, что Медведеву будет отказано в участии в Уимблдоне в 2022 году, если спортсмен не выступит с осуждением действий России на Украине.
«Если вы проводите теннисный турнир, у вас есть право отстранить игроков, например, если они были признаны виновными в договорных матчах или употреблении допинга, но вы должны в состоянии продемонстрировать, что эти действия разумны. В этом случае, если бы организаторы Туров предприняли решительные действия, российские игроки могли бы утверждать, что им мешают зарабатывать на жизнь не по их вине", — заявил представитель AELTC.
Напомним, что ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) заявили, что будут допускать российских спортсменов лишь под нейтральным флагом.