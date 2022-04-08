Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

54-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. На стадии 1/8 финала она обыграла седьмую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Александрова сделала 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 4 эйса и 2 двойные ошибки.
За выход в полуфинал турнира Александрова сыграет с победительницей противостояния Магда Линетт (Польша) – Кайя Канепи (Эстония).
Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей чемпионкой является россиянка Вероника Кудерметова, решившая не защищать титул.