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5 часов назад

Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Чемпионат.comиещё 5

54-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне. На стадии 1/8 финала она обыграла седьмую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:1.

Александрова обыграла Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. За это время Александрова сделала 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 4 эйса и 2 двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира Александрова сыграет с победительницей противостояния Магда Линетт (Польша) – Кайя Канепи (Эстония).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей чемпионкой является россиянка Вероника Кудерметова, решившая не защищать титул.

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