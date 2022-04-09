Рахимова прошла в полуфинал теннисного турнира в Боготе

ТАСС, 9 апреля. Россиянка Камилла Рахимова в субботу обыграла румынку Ирину Барэ в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Боготе.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Рахимовой. В полуфинале она встретится с представительницей Германии Татьяной Марией.

Рахимовой 20 лет, она занимает 111-е место в мировом рейтинге WTA, на счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Рахимовой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США 2021 года.

Барэ 27 лет, она занимает 118-ю строчку мирового рейтинга, у нее нет титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2020 года.