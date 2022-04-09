Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
43 минуты назад

Рахимова прошла в полуфинал теннисного турнира в Боготе

ТАССиещё 2

ТАСС, 9 апреля. Россиянка Камилла Рахимова в субботу обыграла румынку Ирину Барэ в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Боготе.

Рахимова прошла в полуфинал теннисного турнира в Боготе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Рахимовой. В полуфинале она встретится с представительницей Германии Татьяной Марией.

Рахимовой 20 лет, она занимает 111-е место в мировом рейтинге WTA, на счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Рахимовой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США 2021 года.

Барэ 27 лет, она занимает 118-ю строчку мирового рейтинга, у нее нет титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Турнир в Боготе относится к категории WTA 250, проходит на грунте и завершится 10 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $239 тыс.

Теннис,Камилла Рахимова,Татьяна Мария,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители