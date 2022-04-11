Аслан Карацев поднялся в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Аслан Карацев , который в предыдущей версии рейтинга занимал 31-е место, теперь располагается на 30-й строчке.

В первой десятке изменений не произошло. Первые три места, как и прежде, занимают Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев.