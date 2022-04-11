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3 часа назад

Аслан Карацев поднялся в рейтинге ATP

Чемпионат.comиещё 6

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Аслан Карацев, который в предыдущей версии рейтинга занимал 31-е место, теперь располагается на 30-й строчке.

Аслан Карацев поднялся в рейтинге ATP
Фото: EPAEPA

В первой десятке изменений не произошло. Первые три места, как и прежде, занимают Новак Джокович, Даниил Медведев и Александр Зверев.

Рейтинг АТР. 11 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7195.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия)— 4945.

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4375.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625.

10 (10). Кэмерон Норри (Британия) — 3440…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1588…

30 (31). Аслан Карацев (Россия) — 1428.

Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
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