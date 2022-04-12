Демина о допинге россиян: все настроены против нас

Дисквалифицированная за допинг теннисистка Елизавета Демина считает, что российские спортсмены испытывают предвзятое отношение со стороны иностранцев.

Фото: elizabeth_demina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) elizabeth_demina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«К русским такое отношение. Все настроены против нас. Даже милдронат ввели в 2016 году, в стране он сильно распространен, россияне его пьют как таблетки от сердца. Думаю, это сделали, чтобы русские попадались», — приводит слова Деминой «Матч ТВ».

Напомним, что во время турнира в Казани спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее организме был обнаружен мельдоний. Россиянка не принимала участия в турнирных матчах до 21 января 2022 года. Спустя неделю Демина была признана виновной в применении запрещенного вещества. Она дисквалифицирована на три года.

Ранее спортсменка рассказала, как тренер советовал ей употреблять милдронат и пить шампанское для скрытия следов запрещенного вещества. Однако это не помогло Деминой. За два месяца до турнира она последовала советам тренера, а во время соревнований в Казани попалась на допинге.