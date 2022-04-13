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7 часов назад

Янник Синнер вышел в 1/8 «Мастерса» в Монте-Карло, где может сыграть с Андреем Рублёвым

Чемпионат.comиещё 2

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго раунда Синнер (9) обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (Q) со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Синнер 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал Синнер сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Алекс де Минор (Австралия). Их встреча состоится сегодня, 13 апреля.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.

Теннис,Янник Синнер,Андрей Рублев,
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