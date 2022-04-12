Российский теннисист обозвал болельщика во время матча

Российский теннисист Аслан Карацев обозвал зрителя «куском дерьма» во время матча первого круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне, сообщает «Газета.ру».

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Карацев обратился к судье с жалобой на зрителя, которого он назвал «ставочником».

«Почему ты ничего не делаешь? Но он ведет себя как дерьмо. Как кусок дерьма», - возмутился теннисист.

Матч завершился победой 18-летнего датчанина со счетом 6:7, 6:4, 3:6.

Для Карацева, 30-й ракетки мира, это поражение стало восьмым из 10 последних матчей, хотя россиянин начал сезон-2022 с шести побед подряд и титула в Сиднее.