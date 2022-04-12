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2 часа назад

Российский теннисист обозвал болельщика во время матча

Вероника Полынина

Российский теннисист Аслан Карацев обозвал зрителя «куском дерьма» во время матча первого круга турнира «Мастерс» в Монте-Карло с датчанином Хольгером Руне, сообщает «Газета.ру».

Российский теннисист обозвал болельщика во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карацев обратился к судье с жалобой на зрителя, которого он назвал «ставочником».

«Почему ты ничего не делаешь? Но он ведет себя как дерьмо. Как кусок дерьма», - возмутился теннисист.

Матч завершился победой 18-летнего датчанина со счетом 6:7, 6:4, 3:6.

Для Карацева, 30-й ракетки мира, это поражение стало восьмым из 10 последних матчей, хотя россиянин начал сезон-2022 с шести побед подряд и титула в Сиднее.

Руне, в свою очередь, одержал третью победу над игроком из первой тридцатки рейтинга ATP. Он выиграл восемь матчей подряд – в выходные датчанин одновременно победил в финале «Челленджера» в Сан-Ремо и прошел квалификацию в Монте-Карло.

Теннис,Аслан Карацев,
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