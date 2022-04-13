Медведев рискует пропустить «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев может пропустить «Ролан Гаррос», стартующий 22 мая. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Джеймс Грей .

Он подтвердил информацию о снятии Медведева с Открытого чемпионата Италии, который стартует в Риме 8 мая.

«Не удивлюсь, если мы не увидим его на "Ролан Гаррос"», — заключил Грей.

Ранее стало известно, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Сообщалось, что восстановление займет один-два месяца, в связи с этим есть риск, что вторая ракетка мира также пропустит Открытый чемпионат Франции, стартующий через неделю после турнира в Риме.