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1 час назад

Организаторы Уимблдона пока не решили вопрос о допуске российских теннисистов

Inoprosport

Ранее в сети появились слухи, что вторая ракетка мира Даниил Медведев, а также другие российские и белорусские теннисисты могут быть отстранены от участия в Уимблдоне. Ллойд отметил, что организаторы ищут компромисс, который устроит все стороны.

Организаторы Уимблдона ответили на вопрос о ситуации с допуском россиян
Фото: ераера

«Мы ведем диалог с властями, с теннисными организациями. И, конечно, мы прекрасно понимаем общественные настроения. Мы пытаемся найти наиболее оптимальный вариант, чтобы турниры в Великобритании этим летом были проведены в соответствии с ожиданиями», — цитирует Ллойда Tennis 365.

Ранее теннисные организации ITF, ATP и WTA разрешили российским спортсменом участвовать в турнирах лишь в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине. В 2022 году Уимблдон состоится с 27 июня по 10 июля. C 1988 года Уимблдон является единственным турниром серии «Большого шлема», матчи которого проводятся на кортах с травяным покрытием.

Теннис,Даниил Медведев,
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