Рублев поборется с Джоковичем за титул в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублёв стал вторым финалистом грунтового турнира ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

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Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Восьмая ракетка мира Рублёв сделал пять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Фоньини, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее Джокович в трёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 1:6, 6:2.