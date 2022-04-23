Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Рублёв вышел в финал турнира в Белграде, там он сыграет с Джоковичем

Чемпионат.comиещё 5

Российский теннисист Андрей Рублёв стал вторым финалистом грунтового турнира ATP-250 в Белграде (Сербия). В полуфинале россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:2.

Рублев поборется с Джоковичем за титул в Белграде
Фото: ТАССТАСС

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Восьмая ракетка мира Рублёв сделал пять эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Фоньини, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира Рублёв встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее Джокович в трёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 1:6, 6:2.

В 2021 году Белград провёл сразу два турнира, Джокович участвовал в обоих. Первые соревнования выиграл итальянец Маттео Берреттини (Новак проиграл россиянину Аслану Карацеву в полуфинале), вторые – Джокович.

Теннис,Аслан Карацев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители