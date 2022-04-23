Тарпищев: у Рублева есть шансы победить Джоковича

Россиянин Андрей Рублев может победить в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича и выиграть турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде, если покажет свой лучший теннис. Такое мнение в субботу высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Рублев в полуфинале обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:2. Джокович одержал победу над россиянином Кареном Хачановым (4:6, 6:1, 6:2).

"Джокович не совсем в порядке, длительная пауза сказалась на его игре, он стал частенько ошибаться по ходу розыгрышей, - сказал Тарпищев. - Андрей продолжает играть в своем стиле - агрессивно, не смотря на соперника. Он не играет так искусно, как Новак, Рублеву будет очень тяжело завтра. Земля в Белграде средняя по отскоку, подача может спасти Андрея".

"У Рублева будут шансы на титул, если будет стабильно лететь первая подача. У него есть шансы обыграть Джоковича. Но для этого Андрею нужно сыграть в свой лучший теннис", - добавил президент ФТР.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP, на счету россиянина десять титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.