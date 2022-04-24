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48 минут назад

Российский теннисист Рублев одержал победу над первой ракеткой мира

Майк Габриелян

Россиянин Андрей Рублев победил первую ракетку мира - серба Новака Джоковича - в финале белградского турнира. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Российский теннисист Рублев одержал победу над первой ракеткой мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Белграде Рублев обыграл в финальном матче Джоковича со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 и завоевал главный трофей. В заключительном сете россиян не позволил взять сопернику ни одного гейма и стал 11-м игроком, который смог всухую обыграть серба.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

Джокович сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Рублёв шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Для Рублева, 8-й ракетки мира, этот титул стал третьим в 2022 году и 11-м в карьере.

Турнир в Белграде относится к категории ATP 250. Призовой фонд превышает 530 тысяч евро.

Ранее Джокович высказался против дискриминации российских спортсменов, проводимой организаторами «Уимблдона».

Теннис,Андрей Рублев,Новак Джокович,
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