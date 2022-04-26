Уимблдон не связывает отстранение россиян с дискриминацией

«Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рисковали бы использовать их успех или участие в Уимблдоне в интересах российской пропаганды, чего мы не могли принять. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей», — сказал Хьюитт на брифинге.