Уимблдон не связывает отстранение россиян с дискриминацией

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Иан Хьюитт высказался об исключении российских и белорусских теннисистов из Уимблдона.
«Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рисковали бы использовать их успех или участие в Уимблдоне в интересах российской пропаганды, чего мы не могли принять. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей», — сказал Хьюитт на брифинге.
Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать к турниру российских и белорусских теннисистов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.
Недопуск к Уимблдону усложняет Даниилу Медведеву борьбу за звание первой ракетки мира. Сейчас в рейтинге лидирует серб Новак Джокович. В понедельник он увеличил отрыв от россиянина до 320 очков.
Ранее президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго высказался о недопуске российских теннисистов до участия в турнире в Риме.