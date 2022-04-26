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1 час назад

Организаторы Уимблдона связали участие россиян в турнире с пропагандой

Газета.Ru

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Иан Хьюитт высказался об исключении российских и белорусских теннисистов из Уимблдона.

Уимблдон не связывает отстранение россиян с дискриминацией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рисковали бы использовать их успех или участие в Уимблдоне в интересах российской пропаганды, чего мы не могли принять. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей», — сказал Хьюитт на брифинге.

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать к турниру российских и белорусских теннисистов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.

Недопуск к Уимблдону усложняет Даниилу Медведеву борьбу за звание первой ракетки мира. Сейчас в рейтинге лидирует серб Новак Джокович. В понедельник он увеличил отрыв от россиянина до 320 очков.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго высказался о недопуске российских теннисистов до участия в турнире в Риме.

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