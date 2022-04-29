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2 часа назад

Теннисистка Азаренко не видит смысла в отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

ТАССиещё 8

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не видит смысла в запрете на участие в Уимблдоне спортсменов из России и Белоруссии. Комментарий спортсменки в пятницу приводит агентство Reuters.

Азаренко высказалась об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона
Фото: EPAEPA

"Если вы спрашиваете меня, согласна ли я с решением организаторов Уимблдона или понимаю их доводы после личного разговора с ними, то я не понимаю их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят", - сказала Азаренко.

20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в связи с ситуацией на Украине. Позже Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) заявила, что данное решение является несправедливым. Женская теннисная ассоциация (WTA) выразила разочарование отстранением теннисисток.

1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в своих турнирах в нейтральном статусе.

Азаренко 32 года, в рейтинге WTA она занимает 17-е место. Теннисистка является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), также она доходила до финала Открытого чемпионата США (2012, 2013, 2020), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013). На счету Азаренко 21 выигранный турнир WTA.

Уимблдон 2022 года пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира среди мужчин является серб Новак Джокович, среди женщин - австралийка Эшли Барти, которая 23 марта объявила о завершении карьеры.

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