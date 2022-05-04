Бывшая жена Бориса Беккера высказалась о заключении экс-супруга

Слава богу, мой сын был готов к этому. Я должна была рассказать ему об этом. Мы намеренно не говорили ни о суде, ни о чём-то другом. У меня не было другого выбора, кроме как разбить себе сердце — или, точнее, его сердце — в прошлое воскресенье, и я никому этого не желаю. Это было самое сложное, что мне приходилось делать, — с 12-летним ребёнком-то. Он не мог этого понять — он до сих пор не может. Это разбивает моё сердце», — приводит слова Лилли Беккер Daily Express.