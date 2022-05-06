Джокович высказался о своей депортации из Австралии

«Думал, что смогу справиться с этим. Но в следующие месяцы почувствовал на себе эмоциональные и психологические отпечатки того, что там происходило. Последние несколько недель я начал немного выходить из этого, пытаться двигаться дальше и превращать это в топливо и положительную энергию», - приводит слова Джоковича RT, ссылаясь на Express.