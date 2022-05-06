Международная федерация тенниса приостановила членство ФТ России

— Как случилось, так и случилось. Главное, что наших ребят никто не трогает, они продолжают выступать индивидуально. Это решение исполком принял ранее, а сегодня конференция подтвердила. Речь про временное приостановление. Мы набрали 20% голосов в поддержку, теоретически, могли и больше, нужно было две трети, чтобы обошлось без приостановления, — заявил Тарпищев.