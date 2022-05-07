Рублев признался, что не надеется сыграть на Уимблдоне

"Я не питаю надежд. Прежде всего, думаю, что если они объявили уже одно решение, то не думаю, что отступят. Конечно, если решение изменится, это будет очень, очень приятно, и это будет очень хороший шаг со стороны организаторов. Считаю, что если мы сыграем, можем быть намного полезнее, чем если нас вообще забанят. Думаю, что между ATP и Уимблдоном все еще идут переговоры, или что-то в этом роде, так что посмотрим, чем закончится эта история", — передает слова Рублева Eurosport.