Рублев признался, что не надеется сыграть на Уимблдоне

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своих шансах принять участие в Уимблдоне этим летом. Турнир стартует 27 июня в Лондоне.
"Я не питаю надежд. Прежде всего, думаю, что если они объявили уже одно решение, то не думаю, что отступят. Конечно, если решение изменится, это будет очень, очень приятно, и это будет очень хороший шаг со стороны организаторов. Считаю, что если мы сыграем, можем быть намного полезнее, чем если нас вообще забанят. Думаю, что между ATP и Уимблдоном все еще идут переговоры, или что-то в этом роде, так что посмотрим, чем закончится эта история", — передает слова Рублева Eurosport.
0 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии. Но в итоге к таким действиям не пришлось прибегать. 6 мая Рублев в полуфинале турнира в Мадриде уступил греку Стефаносу Циципасу. Позднее он высказался о своей победе над россиянином, припомнив их последнюю встречу.