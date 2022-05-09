Рублев опередил Медведева в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублев занял четвертое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по итогам недели и опередил другого россиянина, Даниила Медведева (он - пятый). Об этом сообщается на сайте АТР.

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При этом Медведев по-прежнему остается второй ракеткой мира и занимает второе место в рейтинге АТР. Первое место у сербского теннисиста Новака Джоковича.

Рублев поднялся с восьмого на седьмое место рейтинга. Ранее он обыграл (6:2, 6:7 (4:7), 6:0) Джоковича в финале турнира ATP в Белграде.

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса.

АТР, Женская теннисная ассоциация (WTA), Джокович и другие спортсмены раскритиковали это решение.