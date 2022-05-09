Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Рублев опередил Медведева в чемпионской гонке ATP

Мария Иванова

Российский теннисист Андрей Рублев занял четвертое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по итогам недели и опередил другого россиянина, Даниила Медведева (он - пятый). Об этом сообщается на сайте АТР.

Рублев опередил Медведева в чемпионской гонке ATP
Фото: ТАССТАСС

При этом Медведев по-прежнему остается второй ракеткой мира и занимает второе место в рейтинге АТР. Первое место у сербского теннисиста Новака Джоковича.

Рублев поднялся с восьмого на седьмое место рейтинга. Ранее он обыграл (6:2, 6:7 (4:7), 6:0) Джоковича в финале турнира ATP в Белграде.

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса.

АТР, Женская теннисная ассоциация (WTA), Джокович и другие спортсмены раскритиковали это решение.

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета (AELTC) заявляли, что с учетом «профиля чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире», Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители