Рыбакина в непростом матче одолела Элину Аванесян и вышла во второй круг турнира в Риме

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). 17-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась с россиянкой Элиной Аванесян (146). Победу со счётом 6:4, 7:6 (7:0) одержала Рыбакина.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Рыбакина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Аванесян ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.