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4 часа назад

Рыбакина в непростом матче одолела Элину Аванесян и вышла во второй круг турнира в Риме

Чемпионат.comиещё 9

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). 17-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась с россиянкой Элиной Аванесян (146). Победу со счётом 6:4, 7:6 (7:0) одержала Рыбакина.

Рыбакина в непростом матче одолела Элину Аванесян и вышла во второй круг турнира в Риме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Рыбакина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Аванесян ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, Рыбакина встретится с американкой Лорен Дэвис (102). Действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

Теннис,Елена Рыбакина,
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