Хачанов победил испанца

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором его соперником был представитель Испании Пабло Карреньо-Буста. Хачанов выиграл матч со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Хачанов выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 75%). Карреньо-Буста четыре раза подал навылет и однажды ошибся на подаче. У него лишь два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%).