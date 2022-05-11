Александрова не смогла выйти в третий круг турнира в Риме

Россиянка Екатерина Александрова в среду проиграла гречанке Марии Саккари в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Фото: © EFE/YURI KOCHETKOV © EFE/YURI KOCHETKOV

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Саккари, посеянной на турнире под четвертым номером. Александрова не получила номера посева. В следующем круге гречанка встретится с американкой Кори Гауфф (15-й номер посева).

Александровой 27 лет, она занимает 31-е место в рейтинге WTA. На ее счету один титул под эгидой ассоциации. Лучшим достижением Александровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Саккари располагается на четвертом месте в рейтинге WTA. 26-летняя гречанка побеждала на одном турнире под эгидой ассоциации. Саккари доходила до полуфинала Открытых чемпионатов Франции и США в 2021 году, что является ее лучшим результатом.