Украинка Свитолина обратилась к российским теннисистам

«Для нас, украинцев, очень важно, чтобы они (российские и белорусские теннисисты. — Прим. «Чемпионата») высказывались, чтобы они сами выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство.



Я считаю, что им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Не имеет значения, будет это турнир «Большого шлема» или другой турнир. Я считаю, что каждый российский и белорусский спортсмен должен занять свою позицию», — приводит слова Свитолиной Eurosport.co.uk.