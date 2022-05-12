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36 минут назад

В Великобритании Надаля и Федерера призвали объяснить поддержку россиян

Lenta.ru

Член Палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант призвал теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера объяснить поддержку отстраненных от Уимблдона россиян. Его слова передает The Telegraph.

Надаль и Федерер подверглись критике со стороны своего правительства
Фото: EPAEPA

«Федерер и Надаль должны объяснить свою позицию», — заявил депутат. По его мнению, игроки ведут себя ужасно.

Ранее Надаль раскритиковал недопуск россиян до участия в Уимблдоне в 2022 году. 35-летний испанец назвал решение организаторов несправедливостью.

11 мая The Telegraph сообщил, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), куда входят Надаль и Федерер, захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие 48 часов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители ATP осудили это решение.

Теннис,Рафаэль Надаль,Крис Брайант,Роджер Федерер,Парламент Великобритании,Лейбористская партия,
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