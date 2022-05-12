Надаль и Федерер подверглись критике со стороны своего правительства

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«Федерер и Надаль должны объяснить свою позицию», — заявил депутат. По его мнению, игроки ведут себя ужасно.

Ранее Надаль раскритиковал недопуск россиян до участия в Уимблдоне в 2022 году. 35-летний испанец назвал решение организаторов несправедливостью.

11 мая The Telegraph сообщил, что Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), куда входят Надаль и Федерер, захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие 48 часов.