Россиян предупредили о санкциях на «Ролан Гарросе» за поддержку Путина

Организаторы турнира «Ролан Гаррос» применят санкции к российским теннисистам, если они публично поддержат президента России Владимира Путина. Об этом в интервью Franceinter заявила директор Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет», - отметила она.

Амели Моресмо подчеркнула, что организаторы действуют в соответствии с решением министерства спорта Евросоюза и ждут на турнире именно отдельных спортсменов, а не команды из России или Белоруссии.

«Очевидно, что если спортсмен, например, выступает в прессе и поддерживает Владимира Путина, санкции будут приняты», - предупредила она.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Кроме того, игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).