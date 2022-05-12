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22 минуты назад

Россиян предупредили о санкциях на «Ролан Гарросе» за поддержку Путина

Алиса Селезнёва

Организаторы турнира «Ролан Гаррос» применят санкции к российским теннисистам, если они публично поддержат президента России Владимира Путина. Об этом в интервью Franceinter заявила директор Открытого чемпионата Франции Амели Моресмо.

Россиян предупредили о санкциях на «Ролан Гарросе» за поддержку Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет», - отметила она.

Амели Моресмо подчеркнула, что организаторы действуют в соответствии с решением министерства спорта Евросоюза и ждут на турнире именно отдельных спортсменов, а не команды из России или Белоруссии.

«Очевидно, что если спортсмен, например, выступает в прессе и поддерживает Владимира Путина, санкции будут приняты», - предупредила она.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Кроме того, игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

При этом президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт на пресс-конференции заявил, что решение о недопуске российских и белорусских спортсменов не является дискриминацией.

Теннис,Владимир Путин,ЕС,
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