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53 минуты назад

Валуев о Свитолиной, призвавшей российских игроков высказаться: «Кто дал ей право говорить за всех? Мнение одной или двух спортсменок – это не мнение большинства»

Sports.ru

Николай Валуев прокомментировал слова Элины Свитолиной, призвавшей игроков из России и Беларуси обозначить позицию по ситуации на Украине.

Валуев возмутился словами украинской теннисистки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто дал ей право говорить за всех? Пускай она определит тот круг, под которым она называет нас. А если это мнение одной или двух спортсменок, то это не мнение большинства. Наши спортсмены не обязаны каким-то образом высказываться.

Если наши спортсмены кому-то и должны, то только своей стране и близким. И я не слышал, чтобы российских спортсменов массово принуждали высказать свою позицию. Это не так», – цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Теннис,Николай Валуев,Госдума,
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