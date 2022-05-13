Валуев возмутился словами украинской теннисистки

Николай Валуев прокомментировал слова Элины Свитолиной, призвавшей игроков из России и Беларуси обозначить позицию по ситуации на Украине.
«Кто дал ей право говорить за всех? Пускай она определит тот круг, под которым она называет нас. А если это мнение одной или двух спортсменок, то это не мнение большинства. Наши спортсмены не обязаны каким-то образом высказываться.
Если наши спортсмены кому-то и должны, то только своей стране и близким. И я не слышал, чтобы российских спортсменов массово принуждали высказать свою позицию. Это не так», – цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».