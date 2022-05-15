Ига Свёнтек выиграла пятый турнир подряд

Лидер мирового рейтинга представительница Польши Ига Свёнтек в воскресенье обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под первым номером. У Жабер был девятый номер посева. Туниска вышла в финал на втором турнире подряд, ранее Жабер одержала победу на соревнованиях в Мадриде.
Свёнтек выиграла 28-й матч подряд и завоевала титул на пятом турнире кряду, ранее Свёнтек одержала победы на соревнованиях в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами и Штутгарте. Также польская спортсменка второй год подряд выигрывает соревнования в Риме. Свёнтек показала четвертый результат с 2000 года по продолжительности победной серии, обойдя американку Серену Уильямс (27). Лидером по этому показателю является представительница США Винус Уильямс (35), далее идут ее сестра Серена (34) и бельгийка Жюстин Энен (32).
Свёнтек 20 лет, она является первой ракеткой мира. На счету польской спортсменки восемь титулов под эгидой WTA, она - победительница Roland Garros 2020 года. Свёнтек является первой представительницей Польши, возглавившей рейтинг WTA.
Жабер 27 лет, она занимает седьмое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки два титула под эгидой организации. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open (2020) и Уимблдона (2021).
Турнир в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет более $2,5 млн. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (трижды) и Динара Сафина.