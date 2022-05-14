Джокович выиграл 1000-й матч в своей теннисной карьере

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в субботу победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Фото: AP Photo/Andrew Medichini AP Photo/Andrew Medichini

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Рууд получил на соревнованиях пятый номер посева. За титул Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом (4). Джокович одержал 1 000-ю победу в карьере при 203 поражениях. Серб стал пятым теннисистом в истории, преодолевшим отметку в 1 000 побед, лидером по этому показателю является американец Джимми Коннорс (1 274), далее идут швейцарец Роджер Федерер (1 251), чех Иван Лендл (1 068) и испанец Рафаэль Надаль (1 050).

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего спортсмен побеждал на 86 турнирах ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Рууду 23 года, он располагается на десятой строчке мирового рейтинга. На его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом норвежца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2021 года.