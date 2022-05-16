Касаткина стала первой ракеткой России

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Риме, поднялась с 23-го на 20-е место и обошла Анастасию Павлюченкову, которая до этого была первой ракеткой России. Павлюченкова стала 21-й.