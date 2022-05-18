Глава WTA рекомендовал лишить «Уимблдон» рейтинговых очков

Глава WTA Стив Саймон во время созвона с игроками официально рекомендовал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки. Это должно стать реакцией на отстранение теннисисток из России и Беларуси.

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Его позицию еще должен утвердить Совет директоров WTA и Совет игроков. По данным Daily Mail, оба органа, скорее всего, это сделают.