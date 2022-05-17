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2 часа назад

Тренер Медведева: Цель Даниила на «Ролан Гаррос» – выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году

Советский спортиещё 4

Тренер Жиль Сервара, работающий с российским теннисистом Даниилом Медведевым, рассказал о целях своего подопечного на Открытом чемпионате Франции-2022.

Тренер раскрыл цель Медведева на «Ролан Гаррос»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отметим, что соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня в Париже. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.

– Даниил осознает, что возвращение на грунт заставляет его быть более терпимым. «Ролан Гаррос» – самоцель. Идея состоит в том, чтобы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году, – цитирует Сервару Tennis Majors.

Добавим, что в 2021 году Медведев, являющийся второй ракеткой мира, дошел до четвертьфинальной стадии «Ролан Гаррос», где потерпел поражение от грека Стефаноса Циципаса (3:6, 6:7, 5:7).

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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