Россиянка обыграла румынку на старте турнира в Страсбуре

Матч продолжался 1 час 35 минут.

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Российская теннисистка тезка олимпийской чемпионки Екатерина Макарова во встрече первого круга турнира в Стасбуре победила румынку Сорану Кирстю со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Россиянка, занимающая 348-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейкпоинтов из десяти.

Кирстя также обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка при шести возможностях взять гейм на подачи соперницы.