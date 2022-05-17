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1 час назад

26-летняя россиянка Макарова обыграла Кирстю на старте турнира в Страсбуре

Советский спорт

Матч продолжался 1 час 35 минут.

Россиянка обыграла румынку на старте турнира в Страсбуре
Фото: ТАССТАСС

Российская теннисистка тезка олимпийской чемпионки Екатерина Макарова во встрече первого круга турнира в Стасбуре победила румынку Сорану Кирстю со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Россиянка, занимающая 348-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейкпоинтов из десяти.

Кирстя также обошлась без эйсов, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка при шести возможностях взять гейм на подачи соперницы.

Следующей соперницей Макаровой будет француженка Осеан Доден, переигравшая Ану Конюх из Хорватии (6:2, 1:6, 7:5).

Теннис,Ана Конюх,Осеан Доден,Екатерина Макарова,
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