Мужская сборная России по баскетболу исключена из отбора к Кубку мира - 2023

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ) принимает решение Международной федерации баскетбола (FIBA) об отстранении национальных сборных от участия турнирах под эгидой FIBA. Об этом говорится в заявлении РФБ, которое в среду приводит пресс-служба организации.

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В среду FIBA подтвердила решение отстранить женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира. Также FIBA отстранила россиян от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин. Женская и мужская команды также не примут участия в Кубке Европы 2022 года. Будут отстранены от международных соревнований и юниорские сборные страны.

"Решение FIBA в первую очередь связано с невозможностью обеспечения безопасности российских команд во время международных соревнований. При этом полной дисквалификации, как это случилось со сборными России во многих других видах спорта, пока нет, - говорится в заявлении. - Руководство РФБ ожидало, понимает и принимает это решение в связи с текущей ситуацией в мире и находится в постоянном контакте с представителями FIBA".

Президент РФБ Андрей Кириленко добавил, что в данный момент основной задачей является поиск соперников для российских команд. "Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях. В том случае, если к концу года градус напряженности снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьезную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны. При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых - из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача - организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьезными соперниками", - сказал Кириленко.