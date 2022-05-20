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1 час назад

"Ролан Гаррос" опубликовал список соперников российских теннисистов

Газета.Ru

"Ролан Гаррос" на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки мужского одиночного турнира. По итогам жеребьевки в соперники российскому лидеру Даниилу Медведеву достался аргентинец Факундо Баньис, а Андрей Рублев сыграет с южнокорейцем Квоном Сонву. Аслану Карацеву и Карену Хачанову предстоит сыграть с участниками отборочных квалификационных соревнований.

"Ролан Гаррос" опубликовал список соперников российских теннисистов
Фото: ReutersReuters

В случае успешных игр Рублев и Медведев могут встретится в четвертьфинале. Действующий победитель турнира Новак Джокович проведет свой первый матч с Есихито Нисиокой из Японии. Турнир стартует в Париже 22 мая и завершится 5 июня.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лучшим из россиян по-прежнему остается Даниил Медведев. Он занимает вторую строчку, уступая лидеру – Новаку Джоковичу – 680 очков. На третьей позиции располагается представитель Германии Александр Зверев. Еще один россиянин – Андрей Рублев – идет на седьмом месте.

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. ATP обсуждает вопрос о проведении турнира вне зачета очков. Уимблдон стартует в конце июня.

Ранее Даниил Медведев отказался считать себя фаворитом "Ролан Гаррос".

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