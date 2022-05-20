В ATP обратились к Роджеру Федереру

Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом в соцсетях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, не игравший с Уимблдона 2021 года, выложил фотографии с занятий в тренажёрном зале и подписал их: «Продолжаем».

Фото: Reuters Reuters

«С нетерпением ждём, когда ты вернёшься на корт, Родж!» — отмечается в комментарии ATP.

Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.