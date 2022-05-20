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1 час назад

В ATP обратились к Роджеру Федереру

Чемпионат.com

Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом в соцсетях 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, швейцарца Роджера Федерера. Ранее Федерер, не игравший с Уимблдона 2021 года, выложил фотографии с занятий в тренажёрном зале и подписал их: «Продолжаем».

В ATP обратились к Роджеру Федереру
Фото: ReutersReuters

«С нетерпением ждём, когда ты вернёшься на корт, Родж!» — отмечается в комментарии ATP.

Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.

Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции. На данный момент неизвестно, примет ли Роджер участие в Уимблдоне.

Теннис,Хуберт Хуркач,Роджер Федерер,
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