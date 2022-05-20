Матч на Roland Garros заподозрили в «договорняке»

Матч Миральеса и Селы прошел 16 мая и завершился победой испанца со счетом 6:3, 6:0. По информации газеты, в настоящее время проводятся проверки, основное внимание уделяется второму сету, на который было сделано большое количество ставок. Подозрение вызвали суммы онлайн-ставок от трех операторов, расположенных на Кипре, Украине и в Армении, как и сценарий второго сета, проигранного израильтянином за 16 минут. Однако расследование до сих пор не начато.