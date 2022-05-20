Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: двух теннисистов подозревают в договорном матче в квалификации Roland Garros

ТАСС

Испанец Бернабе Сапата Миральес и представитель Израиля Дуди Села подозреваются в договорном исходе матча первого круга квалификации Roland Garros. Об этом в пятницу сообщила газета L'Equipe.

Матч на Roland Garros заподозрили в «договорняке»
Фото: ReutersReuters

Матч Миральеса и Селы прошел 16 мая и завершился победой испанца со счетом 6:3, 6:0. По информации газеты, в настоящее время проводятся проверки, основное внимание уделяется второму сету, на который было сделано большое количество ставок. Подозрение вызвали суммы онлайн-ставок от трех операторов, расположенных на Кипре, Украине и в Армении, как и сценарий второго сета, проигранного израильтянином за 16 минут. Однако расследование до сих пор не начато.

37-летний Села после поражения покинул Париж, однако находится под пристальным вниманием следователей. Миральес одержал три победы в квалификации и смог попасть в основную сетку турнира.

Roland Garros пройдет с 22 мая по 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составит €43,6 млн.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители