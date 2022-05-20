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1 час назад

Рафаэль Надаль ответил на вопрос, кем бы он был, если бы не стал теннисистом

Чемпионат.com

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, кем бы он стал, если бы ему не удалось сделать карьеру в теннисе.

Надаль ответил на вопрос, кем бы он был, если бы не стал теннисистом
Фото: EPAEPA

«Не знаю, я всегда любил спорт. Если бы я не стал теннисистом, то стал бы кем-то, кто как-то с ним [с теннисом] связан», — приводит слова Надаля издание Sportskeeda.

В данный момент Рафаэль Надаль находится в Париже (Франция), где готовится к старту «Ролан Гаррос». 35-летний Надаль — 13-кратный победитель турнира. Последний титул в Париже он завоёвывал в 2020 году. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является серб Новак Джокович.

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