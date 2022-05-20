ATP лишили «Уимблдон» рейтинговых очков

Причиной стал недопуск российских и белорусских спортсменов

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о решении лишить рейтинговых очков один и четырех турниров «Большого шлема» – «Уимблдон». Об этом говорится в официальном заявлении организации. Причиной для принятия данной меры стал недопуск к участию в турнире теннисистов из России и Белоруссии.

20 апреля Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) опубликовало официальный документ, согласно которому российские и белорусские спортсмены не могут принимать участие в турнирах организаций, включая «Уимблдон». Решения спортивных объединений основано на политической обстановке в мире.