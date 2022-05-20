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1 час назад

ATP лишили «Уимблдон» рейтинговых очков

Спорт день за днем

Причиной стал недопуск российских и белорусских спортсменов

ATP лишили «Уимблдон» рейтинговых очков
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о решении лишить рейтинговых очков один и четырех турниров «Большого шлема» – «Уимблдон». Об этом говорится в официальном заявлении организации. Причиной для принятия данной меры стал недопуск к участию в турнире теннисистов из России и Белоруссии.

20 апреля Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) опубликовало официальный документ, согласно которому российские и белорусские спортсмены не могут принимать участие в турнирах организаций, включая «Уимблдон». Решения спортивных объединений основано на политической обстановке в мире.

Российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой ATP, Международной федерации тенниса (ITF) и Женской федерация тенниса (WTA). Однако отечественные теннисисты участвуют в мировых первенствах под нейтральным статусом.

Теннис,
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