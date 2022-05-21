Роджер Федерер ответил, считает ли себя сексуальным

«Что за бред (смеётся). Думаю, в двадцать лет я выглядел очень плохо: парень с длинными волосами, потом ещё перекрасился в блондина. Конечно, с возрастом черты лица становятся более мужественными. Мы с моим другом Томми Хаасом недавно смеялись над тем, какими были круглоголовыми и пухлыми.