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1 час назад

Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Чемпионат.comиещё 6

Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022, в котором 25-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов встречался с 90-м номером рейтинга, боливийцем Уго Дельеном.

Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 одержал Карен Хачанов. Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. Дельен выполнил три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Хачанов встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри (11) и австралийцем Джэйсоном Каблером (160). В данный момент Норри ведёт со счётом 2:0 по сетам.

Теннис,Карен Хачанов,
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